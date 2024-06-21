الامارات | محمد بن زايد في "يوم الأب" العالمي: ولا نزال نرى فيك الوطن والأب والمعلم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 يونيو 2024



نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صورة على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مع المغفور له ، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعلق سموه عليها قائلاً : "ولا نزال نرى فيك الوطن والأب والمعلم".