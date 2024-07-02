الامارات | دورات صيفية للطلاب بشرطة دبي في 9 مراكز تدريبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز حماية الدولي، تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعدد من الجهات الخارجية، إضافة إلى عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بمشاركة طلابية تشمل العديد من الجنسيات والأعمار.

وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اللواء عيد محمد ثاني حارب، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة الذين هم ثروة الوطن وعدته للمستقبل، والعمل على تعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية واحترام الأنظمة والقوانين وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة تُخلق لديه روح الفداء والشجاعة والإقدام والتضحية في خدمة الوطن والدفاع عنه.

وأضاف أن عملية بناء شخصية الطالب تتطلب تضافر جميع الجهود من المؤسسات كافة وفق أسس علمية قادرة على صنع جيل جديد من الطلاب الذين سيحملون لواء القيادة في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى قراءة المستقبل من خلال تطبيق منهجية علمية في تطبيق البرامج الصيفية المتنوعة التي تؤصل في نفوس الطلاب العديد من المفاهيم والقيم النبيلة.

من جانبه، قال مدير مركز حماية الدولي، العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، إن البرامج والدورات الصيفية لهذا العام متنوعة تلبي رغبات الطلبة كافة، حيث تم إدراج برامج جديدة كدورة «المتحري الواعد» و«ضابط المستقبل»، و«الرماية» والسباحة»، إضافة إلى الدورات الأخرى، إلى جانب تنفيذ الزيارات الميدانية المعرفية المتنوعة، مشيراً إلى أن الدورات ستوزع على تسعة مراكز تدريبية موزعة في ديرة وبر دبي ومنطقة حتا.