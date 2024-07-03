المدرسة الفائزة بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي: التعاون مع ولي الأمر ساهم في الفوز

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

شرحت ليلى المناع، مديرة مدرسة الإبداع للحلقة الأولى في دبي الفائزة بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي على مستوى مدارس الإمارات العربية المتحدة، عن الخطة التي اتبعتها المدرسة لكي تتمكن من الوصول إلى مسرح التتويج.

وقالت إن التخطيط لتحدي القراءة العربي انطلق مع بداية العام الدراسي لنشر ثقافة القراءة لدى جميع الطلبة من دون استثناء، ومن بينهم أصحاب الهمم.

وأكدت أنه تم العمل كفريق واحد لتحقيق النجاح، وبالفعل تكللت جميع الجهود بهذا الفوز.

ولفتت إلى أن أبرز الخطوات التي اتبعوها في الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي هي إطلاق المبادرات منذ بداية العام الدراسي، ومتابعة التطبيق وأثرها على تحقيق النتائج المرجوة.

وأكدت أن كل ذلك تمّ من خلال العمل المستمر والدؤوب من إدارة المدرسة وجميع الكوادر الإدارية والتدريسية الذين عملوا جاهدين على تحقيق هذا الحلم.

ومن أبرز التحديات التي واجهتهم العام الجاري، قالت إن قراءة خمسين كتاباً لطلبة الحلقة الأولى لم يكن بالأمر الهيّن؛ لذلك فإن التعاون التام مع أولياء الأمور للحرص على انتهاء أبنائهم من القراءة خلال وجودهم في المنزل ساهم في نجاح المدرسة،

بالإضافة إلى تخصيص وقت للقراءة داخل المدرسة للانتهاء من الجوازات.