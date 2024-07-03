الامارات | هل يحق للمالك إشعار المستأجر بالزيادة قبل أسبوع من انتهاء عقده؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورد سؤال من قارئ يقول فيه :

عقد إيجاري السكني في مدينة أبوظبي ينتهي الأسبوع المقبل، وقد تحدث معي المالك اليوم أن هناك زيادة على الأجرة بنسبة 5 % .. فهل هذا الإجراء قانوني ؟.. إذ يفترض أن يرسل إشعارا لي قبل مدة كافية حتى أبحث عن بديل آخر.

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

بالطبع كان لابد من أن يقوم بإخطارك برغبته في زيادة القيمة الإيجارية قبل انتهاء العقد بمدة حسب نوع العين المؤجرة وفقاً للمادة 16 من قانون إيجار الأماكن في إمارة أبوظبي رقم 20 لسنة 2006 والتي أوجبت على المؤجر إذا رغب في تعديل شروط العقد (ومنها قيمة بدل الإيجار) عند تجديد العقد أن يخطر المستأجر قبل انتهاء المدة السارية بشهرين إن كان سكني وثلاثة أشهر إن كان تجاري أو صناعي أو لمزاولة مهنة حرة.

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