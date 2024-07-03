الأمن السيبراني يوصي بضرورة تحديث إصدار "الأندرويد"

ابوظبي - سيف اليزيد - أوصى مجلس الأمن السيبراني، أفراد الجمهور، بضرورة تحديث إصدار الأندرويد الجديد إلى أحدث إصدار من قبل سامسونج، لمعالجة الثغرات الأمنية.

ودعا المجلس إلى الإطلاع على تفاصيل الثغرات من خلال متابعة الرابط التالي: https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.smsb

وقال مجلس الأمن السيبراني عبر منصة إكس:"أصدرت سامسونج مؤخرًا، تحديثات أمنية طارئة لإصدارات أندرويد، لمعالجة الثغرات الأمنية، لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث إصدار الأندرويد الخاص بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل سامسونج.