الامارات | «موارد دبي» تستشرف الاحتياجات المستقبلية للموارد البشرية في الإمارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تقرير «استشراف مستقبل الموارد البشرية: المحركات الكبرى والاتجاهات المستقبلية في إدارة الموارد البشرية»، وذلك في إطار مساعيها الدائمة لتعزيز وتطوير ممارسات إدارة الموارد البشرية في الإمارة، تماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي مدينة عالمية ومركزاً للابتكار والإبداع.

وتسعى الدائرة من خلال التقرير إلى تحديد الاحتياجات والتوقعات المستقبلية للموارد البشرية في الإمارة، وتوفير الحلول والمقترحات والأدوات اللازمة لتمكين وتحفيز الكوادر الوطنية والمواهب العالمية، وتعزيز الشراكات والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمجتمع.

ويستعرض التقرير الممارسات الحالية للموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص في دبي، إضافة إلى التوجّهات المستقبلية والمحركات الرئيسة للتغيير.

ويتناول التقرير أيضاً الفرص والتحديات الناشئة، ويُقدّم توصيات تستند إلى آراء مجموعة من المختصين في الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص في دبي.

وقال المدير العام للدائرة، عبدالله علي بن زايد الفلاسي: «يُعد تقرير استشراف مستقبل الموارد البشرية دليلاً عملياً واستراتيجياً، يعكس التزام الدائرة بتقديم رؤى مبتكرة وحلول مستقبلية تسهم في تطوير قطاع الموارد البشرية».

وأضاف: «يتماشى التقرير مع رسالتنا المتمثّلة في تطوير حلول ذكية وسياسات مرنة ومبتكرة وتنمية المواهب والعقول التي تدعم تنافسية دبي، مع السعي الدائم لاستشراف المستقبل وتقديم مبادرات تدعم رؤية قيادتنا الرشيدة والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كإحدى أفضل 10 دول في مجال تنافسية المواهب العالمية، وضمان توافر المواهب في القطاعات الاستراتيجية للدولة، وترسيخ صورة الدولة كوجهة مفضلة للمواهب العالمية للإقامة والعمل».

وقال: «تكمن أهمية هذا التقرير في وضع تصور واضح لمستقبل الموارد البشرية في دبي وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا المجال، إضافة إلى تقديم توصيات تهدف إلى تعزيز دور الموارد البشرية في الجهات الحكومية في الإمارة لتعزيز تنافسيتها العالمية، بما في ذلك معالجة المحركات الكبرى التي تؤثر في الموارد البشرية، وتعزيز ممارسات التعلم والتطوير، وتحسين استقطاب المواهب والحفاظ عليهم، ودمج التكنولوجيا المتطورة في إدارة الموارد البشرية، وتعزيز تجربة الموظف في الجهات الحكومية».

ويتطرق التقرير إلى أهم المحركات المؤثرة في إدارة الموارد البشرية في دبي، بما في ذلك التطور التكنولوجي والسياسات واللوائح الصادرة عن الحكومة الاتحادية، والتطوّرات الاقتصادية والعولمة والتضخم.

ويُسلط الضوء على تأثير هذه المحركات في ممارسات واستراتيجيات الموارد البشرية، ويقدم توصيات لمواكبة هذه التغيرات لضمان استدامة التميز في إدارة الموارد البشرية.

كما يستعرض التقرير الفرص المتاحة في ممارسات إدارة الموارد البشرية، بما في ذلك التطوير الرقمي الذي يُحدث تحولاً جذرياً في عمليات الموارد البشرية وتعزيز تجربة الموظفين، إضافة إلى الاستثمار في تنمية المواهب المحلية ودفع مسيرة التوطين من خلال توفير الفرص التعليمية ومسارات التقدم الوظيفي لمواطني دولة الإمارات. ويستعرض التقرير، أيضاً، التحديات التي تواجهها إدارة الموارد البشرية، مثل ضرورة التكيف مع التشريعات الجديدة ومتطلبات السوق المتغيرة، وأهمية الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة لضمان رضا الموظفين وزيادة إنتاجيتهم.

ويُضاف التقرير إلى مجموعة متنوّعة من المشاريع والمبادرات التي تحرص الدائرة على إطلاقها للارتقاء بواقع الموارد البشرية في الإمارات.

ويُعدّ مشروع «الملامح المستقبلية للمورد البشري في إمارة دبي» تحت شعار Talent 2033، أحد أحدث هذه المشاريع، حيث يهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والإبداع في مجال إدارة الموارد البشرية.

ويركز المشروع على تمكين القوى العاملة الوطنية ودمجها في القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمجتمع.