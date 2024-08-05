ولي عهد عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة خليفة خلفان الشامسي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله خليفة خلفان بوعجيل الشامسي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء، بمجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان، اليوم، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.