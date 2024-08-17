الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بالحبس ثلاثة أشهر والغرامة الذي قضت به محكمة أول درجة بحق ثلاثة أشخاص، اعتاد اثنان منهم سرقة الدراجات الهوائية، وتورطا في سرقة دراجتين يملكهما شخص أوروبي تبلغ قيمتهما 6000 درهم، وباعاهما للمتهم الثالث مقابل 400 درهم فقط.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهمين اتخذا من السرقة وسيلة لكسب المال، وفي يوم الواقعة شاهدا دراجتين للمجني عليه في مواقف أسفل بنايته مثبتتين بسلاسل حديدية، فراقب أحدهما المكان، فيما قص الآخر السلاسل، واستوليا عليهما ولاذا بالفرار، ثم باعاهما للمتهم الثالث.