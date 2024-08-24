أنور قرقاش: نقلة نوعية لـ«تنافسية الكوادر الإماراتية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص يحظى برعاية كبيرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية حقق نقلة نوعية بفضل متابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية».

وكتب معاليه عبر منصة «إكس» أمس: «تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص يحظى برعاية كبيرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لما لذلك من أهمية في فتح آفاق جديدة للشباب وخلق فرص العمل لهم.

‏نقلة نوعية حققها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بفضل متابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد لهذا الملف الحيوي والمهم».