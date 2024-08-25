الامارات | ألواح شمسية تقلل الفقد الحراري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى فريق من الباحثين في جامعة خليفة دراسة حول تكنولوجيا مجمِّعات الطاقة الشمسية ذات الامتصاص المباشر، وقدرتها على تجميع الطاقة وتقليل الفقد الحراري، وتوصلوا من خلالها إلى أن الألواح الشمسية القائمة على السوائل النانوية قد تحقق تطوراً ملحوظاً في مجال الطاقة المستدامة.

نشرت الدراسة التي أجراها الأستاذ الدكتور إياد أبوندى والدكتور أنس العزام، وطالب الدكتوراه العباس حسن، في مجلة «بروغرِس إن إنِرجي آند كومبَستشن ساينس» المتخصصة بجميع الجوانب المتعلقة بالطاقة وعلوم الاحتراق.

وأوضح الباحثون أن الألواح الشمسية التقليدية تمتص أشعة الشمس على سطح مغطى بمواد عالية الامتصاص، إلا أن فقدانها كمية كبيرة من الحرارة، يحد من كفاءتها، لذا تحل أجهزة تجميع الطاقة الشمسية ذات الامتصاص المباشر محل السطح التقليدي للامتصاص من خلال مائع نانوي يمكّنها من امتصاص أشعة الشمس بحجمه الكامل، حيث تقلل هذه الطريقة من الفقد الحراري وتعزز الكفاءة العامة لتحويل الطاقة الشمسية.

وأشاروا إلى أن الموائع النانوية تُعتبر محاليل مصممة هندسياً تحتوي على جسيمات نانوية معلقة في السائل، ويراوح حجمها عادة من 1 إلى 100 نانومتر داخل السائل الأساسي.

وأكد الفريق أن انخفاض سعر إنتاج الموائع النانوية سيسهم في إتاحة التكنولوجيا على نطاق أكبر، لافتاً إلى تأثير عوامل عدة على أداء مجمعات الطاقة الشمسية ذات الامتصاص المباشر.