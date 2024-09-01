الامارات | طالبة تبتكر غطاءً ذكياً للسيارات يعمل بالطاقة الشمسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّرت الطالبة في قسم الهندسة الصناعية في كلية ليوا أبوظبي، نوران خالد، غطاء سيارة ذكياً يعمل من خلال جهاز تحكم عن بعد، بشكل سريع ومريح لحماية السيارة، وقادر على التمدد ليتناسب مع جميع أنواع وأحجام السيارات، وذلك لحمايتها من الشمس والأمطار وخلال توقف السيارة في الإجازات الطويلة.

وقالت نوران إن ابتكارها عبارة عن جهاز يعمل بالطاقة الشمسية وله قاعدة مغناطيسية لضمان ثباته، حيث يتم وضعه على سقف السيارة وإعطاء أمر التشغيل ليتمدد الغطاء في حركة دائرية حتى تغطية السيارة بالكامل بغطاء من المشمع العازل للحرارة، وبعد ذلك يتم مغنطته بجسم السيارة بالكامل بواسطة شبكة كهرومغناطيسية «رفيعة جداً» موجودة داخل الغطاء البلاستيكي، ليلتصق الغطاء بكامل جسم السيارة، وذلك لضمان ثباته ومنع دخول أي أتربه أو حشرات، مشيرة إلى أن إزالة الغطاء تتم من خلال جهاز تحكم يعمل بـ«البلوتوث» من مسافة بعيدة.

وقالت: «في حال إصدار أمر برفع الغطاء يفصل الجهاز عمل الشبكة الكهرومغناطيسية ويبدأ بجمع الغطاء (في حركة دائرية في الاتجاه المعاكس للامتداد»، وعندما يصل المستخدم إلى السيارة يرفع الجهاز عن سطح السيارة ويضعه في حقيبة السيارة أو تحت المقعد، حيث يتميز بصغر حجمه وخفة وزنه.

وأشارت إلى أن الجهاز يتميز بعدد من المزايا، منها توفير الوقت والجهد والحفاظ على نظافة السيارة، كما أنه مناسب لجميع أنواع السيارات.