الامارات | أستاذ بجامعة خليفة يبتكر مركبة «جوية وغواصة» ذاتية التحكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر مدير مركز البحوث المتقدمة والابتكار في جامعة خليفة، الأستاذ الدكتور يحيى زويري، مركبة هجينة (مركبة جوية وغواصة ذاتية التحكم)، تتضمن تكنولوجيا مبتكرة، تتميز بقدرتها على العمل كمركبة جوية مسيرة ومركبة تسير على سطح الماء ومركبة غواصة، وتتعامل مع مجموعة واسعة النطاق من التطبيقات، تشمل الرصد البيئي والبحث وعمليات الإنقاذ. وقد سجلت جامعة خليفة براءة اختراع عن الابتكار الجديد.

وتتميز المركبة بقدرتها على التنقل بشكل سلس خلال العمليات التي تقوم بها في الجو وعلى سطح الماء وتحت الماء، وهي تمتلك نظام دفع، ومجموعة من الأجزاء تشكل الذيل، وتتيح جميعها للمركبة التكيف مع مختلف البيئات.

كما تتميز بآلية فريدة لإمالة الأجنحة، ما يتيح لها الدوران بزاوية 360 درجة، لتتمكن من الانتقال السلس في الجو وعلى سطح الماء وتحت الماء. وتتيح آلية إمالة الأجنحة للمركبة أن تهبط على أي سطح من دون الحاجة إلى مَدرج، ما يوفر انتقالاً سريعاً وسلساً من الجو إلى الماء.

وقال زويري: «يبرز تطوير هذه المركبة المهجنة مدى التزام جامعة خليفة بالارتقاء بمجالات هندسة الطيران والفضاء. أما حصولها على براءة الاختراع ف

يؤكد إمكان الاستفادة منها في الصناعات والتطبيقات المتنوعة».

كما أكد إمكان الاستفادة منها في العديد من المجالات، كالرصد البيئي والبحث والإنقاذ والتطبيقات الأمنية وتتبع المهام ومراقبتها من موقع آمن.