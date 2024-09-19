الامارات | حمدان بن محمد يلتقي عبدالله بن زايد ويبحثان سبل تحقيق تطلعات القيادة لدور الإمارات في تعزيز السلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وبحثا معاً تطلعات القيادة لدور دولة الإمارات في تعزيز السلام والتنمية والتعاون الدولي، كما اطلع سموهما على أوجه التطوير والتعاون المستقبلي، بما يواكب رؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والموضوعات الوطنية والإقليمية، والجهود المشتركة والمستمرة التي تسعى إليها دولة الإمارات لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، وسبل مواكبة التطلعات الطموحة لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، لمواصلة التنمية وتقدّمها الحضاري وتحقيق الازدهار المستدام للشعب الإماراتي.

وأكد سموهما خلال اللقاء أهمية السلام في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على المصالح الوطنية، وتعزيز مكانة الإمارات دولة خير وعطاء وراعية للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، إلى ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، حيث أشاد سموه بمنظومة العمل في وزارة الخارجية، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ودور الوزارة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بين دول العالم، وبناء شراكات استراتيجية في مختلف المجالات، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات نموذجاً للتعاون الدولي والدبلوماسية البنّاءة.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تكامل جهود وزارتي الدفاع والخارجية في مجالات الشراكات الدولية والعلاقات الاستراتيجية، في إطار الدبلوماسية العامة، ضمن عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الثقافة والعلوم والصحة والطاقة.

كما تناول الجانبان الأطر العامة لصياغة السياسة العليا للأمن الوطني، والسياسة الخارجية لدولة الإمارات، وتأكيد تعزيز ريادة الخدمات القنصلية المقدمة لمواطني دولة الإمارات، والرعايا الأجانب، وتعزيز القدرات الدبلوماسية الإماراتية في دعم السياسات الدفاعية والأمنية.

وأكد سموهما التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، وضمان أن تكون مبادئ السلام والاستقرار والازدهار هي الموجّه الأول على الصعيدين الإقليمي والعالمي، تأكيداً لمكانة دولة الإمارات كقوة فاعلة في معالجة القضايا العالمية من منظور محلي وإقليمي وعالمي.

حضر اللقاء، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ووزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك المزروعي، ووزيرة دولة، نورة بنت محمد الكعبي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، ووزير دولة، أحمد علي الصايغ، ووزير دولة، خليفة بن شاهين المرر، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية.

• حمدان بن محمد وعبدالله بن زايد استعرضا الجهود المستمرة التي تسعى إليها الإمارات لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

• اللقاء تطرق إلى أهمية تكامل جهود وزارتي الدفاع والخارجية في مجالات الشراكات الدولية، والعلاقات الاستراتيجية في إطار الدبلوماسية العامة.