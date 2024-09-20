الامارات | فتح باب التسجيل في النسخة الأولى من البرنامج الوطني للمبرمجين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن البرنامج الوطني للمبرمجين، وشركة سامسونغ غلف للإلكترونيات، فتح باب التسجيل لأحدث البرامج التدريبية للشباب الذي تنظمه الشركة Galaxy AI Pioneers، والذي يهدف إلى تعريف مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها ممن تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً بمجال الذكاء الاصطناعي.

جاءت المبادرة الجديدة، لتبني على نجاح «برنامج سامسونغ للابتكار» الذي تم تنظيمه ضمن فعاليات مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024، في خطوة جديدة للشراكة المتميزة بين مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات وسامسونغ، لتقديم منهاج شامل وممتع لإعداد الجيل القادم من مبتكري الذكاء الاصطناعي.

ويشمل البرنامج إطلاق مساقات افتراضية وحضورية ضمن ثلاث فئات عمرية في منهجية تدمج مناهج التعلم النظري والتجريبي العملي، وينظم خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى 15 ديسمبر المقبل. ويغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك أساسيات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة باستخدام لغة بايثون، وتعلم الآلة، والتعلم العميق، والرؤية الحاسوبية، وروبوتات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة اللغات الطبيعية، والاعتبارات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي. وستتاح للطلاب كذلك فرصة استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي من سامسونغ Galaxy AI وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم من خلال العمل على مشروع تخرج. ويجمع البرنامج بين الجلسات الافتراضية بقيادة المدربين والجلسات الحضورية في مقر المبرمجين في دبي.

وأكد خبير في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، الدكتور عبدالرحمن المحمود أن إطلاق برنامج «غالاكسي إيه آي بيونيرز» بالشراكة مع شركة سامسونغ، يترجم سعي البرنامج الوطني للمبرمجين لترجمة رؤى حكومة دولة الإمارات، بتعزيز الموقع الريادي للدولة في ابتكار وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي.

وقال «إن الشراكة مع سامسونغ، ستوفر للشباب فرصة لاكتساب خبرات عملية في حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة، من خلال تنمية المهارات التكنولوجية للجيل القادم من المواهب، وتمكينهم من فهم الجوانب الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، بما يدعم تأهيل جيل من المبتكرين الذين سيقودون مسار التحول الرقمي لدولتنا ويسهمون في بناء اقتصادنا المعرفي».

• البرنامج يستهدف تمكين الشباب الإماراتي بالمهارات التكنولوجية، ويشمل إطلاق مساقات افتراضية وحضورية ضمن ثلاث فئات عمرية.