الامارات | محمد بن راشد: علّمتني الحياة ألا أنتظر أحداً.. بل أبادر وسيلحقني الآخرون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية المبادرة، وعدم انتظار إنجاز من شخص يجيد اختلاق الأعذار وتحطيم أفكار الآخرين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة تحت وسم «علمتني الحياة» على حسابه في منصة «إكس» أمس: «علمتني الحياة أن أبادر.. وسيلحقني الآخرون».

وأرفق سموه مقولاته بمقطع فيديو جاء فيه: «علمتني الحياة ألا أنتظر أفكاراً من شخص يجيد اختلاق الأعذار.. ولا أنتظر إنجازاً من شخص يجيد تحطيم أفكار الآخرين.. علمتني الحياة.. ألا أنتظر أحداً.. بل أبادر.. وسيلحقني الآخرون».

ويقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جانباً من خبراته القيادية والحياتية، وصفة للتميز والنجاح، وسبيلاً لتحقيق الريادة، عبر وسم #علمتني_الحياة، ويحرص سموه على تقديم جانب من أفكار ورؤى مدرسة سموه المتفردة عالمياً في القيادة والتطوير والإدارة، واستشراف المستقبل، إذ يعكس سموه، بفكره وحكمته وقيادته، ما يميز النموذج الملهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، إقليمياً وعالمياً، في استشراف وصنع المستقبل، والسعي دائماً لحيازة قصب السبق والريادة في مختلف مجالات الحياة.

ويرتكز منهج سموه على الحيوية والإيجابية والإنتاجية، ووضع أهداف طموحة، والعمل بدأب على تحقيقها، وخوض غمار التجربة، والبناء على النجاح.