الامارات | تعديل أوضاع 19.7 ألف مخالف في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن تعديل أوضاع 19 ألفاً و772 مخالفاً لنظام الإقامة منذ بداية مهلة تسوية أوضاع المخالفين في الأول من شهر سبتمبر الجاري عبر مراكز «آمر»، مشيرة إلى أنها أصدرت 7401 تصريح مغادرة للمخالفين الراغبين في العودة إلى أوطانهم.

وأوضحت «إقامة دبي» أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بمبادرة «معاً نحو مجتمع أكثر أماناً»، حيث تواصل دورها الرائد في تنفيذ هذه المبادرة التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بهدف تسوية أوضاع مخالفي قوانين الإقامة في الدولة، وتُعتبر مراكز «آمر» النموذجية إحدى الركائز الأساسية لهذه المبادرة، حيث تمثل منصة شاملة لتقديم الخدمات الإنسانية، ما يتيح للأفراد تصحيح أوضاعهم بما يتماشى مع القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت إلى أن «آمر»، التي تنتشر عبر 86 مركزاً في مختلف مناطق إمارة دبي، تقدم خدمات متنوعة، أبرزها: معاملات تجديد الإقامة، وتعديل الوضع، وتصاريح المغادرة، وفقدان الوثائق، إضافة إلى تقديم الاستشارات اللازمة لتيسير الإجراءات.

وقالت «إقامة دبي» إنها تمكنت عبر مراكز «آمر» من تعديل أوضاع 19 ألفاً و772 شخصاً، وإصدار 7401 تصريح مغادرة للمخالفين الراغبين في العودة إلى أوطانهم حتى الآن.

من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، في تصريحات للصحافيين أمس، إن «مراكز آمر تعمل بكل جهد لتنفيذ أهداف المبادرة من خلال تقديم أفضل الخدمات الممكنة، سواء من حيث التوجيه والإرشاد أو بتسريع الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاع المخالفين»، مؤكداً أن التعاون المستمر بين الإدارة والهيئة الاتحادية يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن المجتمعي، وتحقيق الاستقرار المنشود.

وأضاف الفريق المري: «نحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لكل من يرغب في تسوية وضعه، سواء من خلال الخدمات التي تقدمها مراكز آمر أو من خلال فريق العمل المتخصص الذي يسعى إلى تيسير العملية بكل سلاسة ومرونة. كما أن المبادرة تسهم بشكل فعال في تعزيز بيئة مستقرة وآمنة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتؤكد على القيم الإنسانية التي تتبناها دولة الإمارات في تقديم الدعم للمقيمين، وتحقيق مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً».

وتدعو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جميع الأفراد المخالفين إلى الاستفادة من هذه الفرصة الإنسانية لتعديل أوضاعهم وفق القانون، أو اختيار المغادرة الطوعية بكل سهولة ويسر. وتشجع الإدارة المتعاملين على زيارة مراكز «آمر» أو التواصل عبر الرقم (8005111)، الذي يعمل على مدار الساعة، للحصول على المزيد من المعلومات والدعم، حيث يتوافر الفريق على مدار الساعة، للخدمة وتقديم المساعدة اللازمة.