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سيف بن زايد يلتقي نائب وزير الداخلية الروسي

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ابوظبي - سيف اليزيد - التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي الفريق فلاديمير كوبيشكو، نائب وزير الداخلية في جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سعدت بلقاء معالي الفريق فلاديمير كوبيشكو، نائب وزير الداخلية في جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، وناقشنا الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وآثارها على المنطقة، وتبادلنا وجهات النظر حول تعزيز التعاون الأمني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات، متطلعين لفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر والبنّاء بما يعود بمزيد من الأمن والاستقرار على مجتمعاتنا كافة».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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