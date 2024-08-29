فنانة مصرية شابة تفقد عقلها وتعاشر 3 شباب فـي ليلة واحدة وبعد التحقيق معها أعترفت للعلن بـ السبب الذي يخجل منـه أبليس

القاهرة - كتب سعد محمود - لا زالت أصداء قضية نجمة التيك توك تشغل الشارع المصري، نظرا للاعترافات الصادمة التي أدلت بها أمام النيابة،

وكان أبرزها اعترافها بممارسة العلاقة الحميمية مع ثلاثة شباب في ليلة واحدة وأنتشرت قصة فتاة التيك توك، المعروفة بإسم “ريناد عماد”،

بعد أن تم ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية في يونيو عام 2020، بمنطقة الدقي، بعد خروجها من حفل افتتاح كافيه يمتلكه نجل مطرب شعبي شهير، وجرى اقتيادها إلى مباحث الآداب.

وجاء ضبط فتاة التيك توك، بعد أن تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب معلومات، تفيد بقيام فتاة تدعى “م. ال” وشهرتها “ريناد”

بإنشاء صفحة على تطبيق تيك توك بقصد ارتكاب الإعلان عن نفسها لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع،

بالمخالفة للمبادئ والقيم، وعلى الفور تم رصد ومتابعة المتهمة، وقد تبين صحة المعلومات الواردة، وبناءً على ذلك تم القبض عليها داخل كافيه بالدقي، وتم إخطار النيابة.

وقررت النيابة العامة بالدقي في حينها، حبس المتهمة ريناد عماد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.