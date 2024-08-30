اتفرج .. فضيحة بالصور و الصورة .. سما المصري ” كشفت صدرها ” للجمهور علشان يتفرج

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري، صورة جديدة لها عرضت فيها صدرها، كالعادة، وأصرت على تصويره حتى تؤمن نسبة مشاهدة عالي في البث المباشر.

وتداول رواد “يوتيوب” فيديو لعدد من المشاهد الجرئية للفنانة سما المصري، إعتبروها أنها تخطت في تلك المشاهد كل الخطوط الحمراء.

وفي الفيديو، تظهر سما وهي ترتدي ملابس غير لائقة على الإطلاق كالمايوة وغيرها من الملابس الجريئة.