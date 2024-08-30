الاكثر متابعة اليوم - نسليهان اتاغول بطنها يتقدّمها وزوجها أفلس!

بيروت - سعد محمود - سافرت النجمة التركية نسليهان اتاغول لتمضية عطلتها مع عائلتها بعيدًا عن اجواء العمل والشهرة، وارادت هواءً نقيًا خصوصًا بعد حملها عقب زواج دام ل ٨ سنوات.

خلال تواجدها في العطلة، انتشرت عدد من الصور لها حيث ظهر بطنها يتقدّمها بما أنها أصبحت حاملًا بعد طول معاناة وصبر.

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في عالمنا العربي يقولون “انو الولد بيخلق وبتخلق رزقته معه” لكن ما حصل مع نسليهان لم يكن كذلك، حيث أن زوجها أعلن افلاسه وتسكير شركته “الانتاج”

وفي التفاصيل، يعيش الثنائي أزمة مالية حادة أجبرتهما على اغلاق شركتهما مع كل فروعها، كما أنهم امتنعوا عن دفع الرواتب للموظفين على مدار ٣ أشهر ما دفعهم الى تقديم استقالاتهم بحثًا عن عمل جديد.

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وكان أوقف سابقًا تصوير مسلسل (بوصلة الحب) عند الحلقة السابعة، بسبب عدم دفع شركة الانتاج التي يملكها قادير أجور العاملين في الفريق التقني، وقال حينها انهم بحاجة الى القليل من الوقت للدفع، إثر مرورهم في فترة صعبة إقتصاديًا.