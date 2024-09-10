اتفرج .. الملبن وصل ..سما المصري تعرض الكريمة والقشطة : مايستاهلش المهلبية دي

ارسلت الفنانة سما المصري رسالة لطليقها حيث نشرت عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة من يوم زفافها وهي ترتدي الفستان الأبيض.

وعلقت قائلة: «صورة فرحي ياجدعان من زمان قبل الانفصال مايستاهلش المهلبية دي يااااه ومضي قطار العمر اهيئ اهيئ اهيئ:».

وتثير سما المصري الجدل مرارا عبر الصور والفيديوهات التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي النشطة عليها.