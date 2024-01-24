بسبب لعب الأطفال.. القبض على المتهم بقتل جاره في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا_عبدالرحمن القرشي:

ضبطت المباحث الجنائية بقنا، اليوم الأربعاء، المتهم بقتل جاره بعد أن سدد له 5 طعنات بآلة حادة "مطواة" بسبب لعب الأطفال في الشارع بمدينة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا برئاسة المقدم محمد بهاء، مأمور القسم، يفيد بنشوب مشاجرة بين أسرتين جيران، أسفرت عن مقتل الشاب "إبراهيم.ع.م" على يد جاره بمدينة قنا.

انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم قنا إلى مكان الواقعة وألقي القبض على "م.ع" المتهم في ارتكاب الجريمة وقتل جاره بسبب مشاجرة نشبت بينهما بسبب لعب الأطفال، وعندما ذهب والد المجني عليه لمعاتبة جيرانه حدثت مشادة بينهم فحضر نجله مدافعًا عن والده فقُتل على يد المتهم.

ألقي القبض على المتهم، والتحفظ على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.