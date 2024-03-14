قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد لوسيان المكاري

نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد لوسيان المكاري، الذي توفي بتاريخ 13/ 3/ 2024. وفي ما يلي نبذة عن حياته: من مواليد: 10/ 7 / 1946 – زغرتا. تطوّع في الجيش بتاريخ 9 / 11 / 1967، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 / 1970، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1996. حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات. تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج. متأهل وله 4 أولاد.
واشارت الى ان "يُنقل الجثمان بتاريخ 15/ 3/ 2024 الساعة 15.30 من مركز الشمال الإستشفائي– زغرتا إلى كنيسة مار يوحنا المعمدان- زغرتا، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00. تقبل التعازي بتاريخ 15 / 3 / 2024 إبتداء من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة وبتاريخ 16 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في منزل الفقيد الكائن في المخاضة- زغرتا، وبتاريخ 18 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة كنيسة مار عبدا- بعبدا".
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