الارشيف / اخبار العالم

أوكرانيا: أسقطنا لأول مرة قاذفة استراتيجية "تو-22 إم 3"

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت أوكرانيا أنها أسقطت قاذفة استراتيجية روسية من طراز "تو-22 إم 3" لأول مرة، اليوم الجمعة، لتدمر الطائرة الحربية القادرة على حمل صواريخ بعيدة المدى.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفة الاستراتيجية تحطمت في منطقة "ستافروبول" في جنوب روسيا على بعد مئات الكيلومترات من أوكرانيا خلال عودتها إلى قاعدتها بعد تنفيذ مهمة قتالية.
وأضافت الوزارة أن الحادث ناجم، على ما يبدو، عن خلل فني.
بعد التصريحات الروسية، قال ميكولا أوليشوك قائد سلاح الجو الأوكراني إن كييف "دمرت" الطائرة الحربية.
وقال جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني إن الطائرة الحربية كانت تشارك في هجوم بعيد المدى في أوكرانيا.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا