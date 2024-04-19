أوكرانيا: أسقطنا لأول مرة قاذفة استراتيجية "تو-22 إم 3"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت أوكرانيا أنها أسقطت قاذفة استراتيجية روسية من طراز "تو-22 إم 3" لأول مرة، اليوم الجمعة، لتدمر الطائرة الحربية القادرة على حمل صواريخ بعيدة المدى.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفة الاستراتيجية تحطمت في منطقة "ستافروبول" في جنوب روسيا على بعد مئات الكيلومترات من أوكرانيا خلال عودتها إلى قاعدتها بعد تنفيذ مهمة قتالية.

وأضافت الوزارة أن الحادث ناجم، على ما يبدو، عن خلل فني.

بعد التصريحات الروسية، قال ميكولا أوليشوك قائد سلاح الجو الأوكراني إن كييف "دمرت" الطائرة الحربية.

وقال جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني إن الطائرة الحربية كانت تشارك في هجوم بعيد المدى في أوكرانيا.