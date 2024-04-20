شكرا لقرائتكم خبر عن سنرد بإجراءات.. روسيا تكشف موقفها من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علّق الكرملين على إقرار أمريكا حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن إقرار مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون لتقديم مساعدة لأوكرانيا سيزيد من الدمار. مزيد من القتلى وبين أن القرار أيضا سيؤدي إلى سقوط المزيد من القتلى في الصراع.

وأوضح بيسكوف، أن بندا في التشريع يسمح للإدارة الأمريكية بمصادرة أصول روسية محتجزة بالفعل ونقلها إلى أوكرانيا لإعادة الإعمار من شأنه أن يشوه صورة الولايات المتحدة. تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا وأكد أن روسيا سترد بإجراءات تصب في مصلحتها.

وبعد أشهر من تعطيل التصويت، أعلن مجلس النواب الأمريكي اليوم السبت، الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا.

