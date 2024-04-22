ريشي سوناك: المملكة المتحدة ستغادر إلى رواندا في غضون 10-12 أسبوعا

ياسر رشاد - القاهرة - تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأن أول رحلات ترحيل للبلاد إلى رواندا يمكن أن تغادر في غضون 10-12 أسبوعا ، حيث وعد بإنهاء الجمود البرلماني بشأن وعد سياسي رئيسي قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

وأدلى سوناك بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي وعرض قضيته مباشرة على الجمهور بعد أن تعهد الأسبوع الماضي بأن البرلمان سيظل منعقدا حتى يتم تمرير التشريع.

وسينظر مجلس العموم في مشروع القانون في وقت لاحق من اليوم، يليه النظر فيه في مجلس اللوردات.

وطالب سوناك مجلس اللوردات غير المنتخب بالتوقف عن عرقلة التشريع الذي يسمح للسلطات بترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا، حيث يسعى إلى الوفاء بوعد حملته الانتخابية "بوقف القوارب" التي تجلب المهاجرين إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

وقال سوناك "لقد طفح الكيل"، بينما قال للصحفيين إن الطائرات التجارية المستأجرة محجوزة لنقل طالبي اللجوء.

وامتنع عن تقديم تفاصيل عندما سئل عن عدد الأشخاص المتوقع أن يكونوا على متن الرحلات الجوية في الأشهر المقبلة نحن مستعدون الخطط موجودة ، وستأتي هذه الرحلات مهما حدث. لن تمنعنا أي محكمة أجنبية من الحصول على رحلات جوية".

توقف مشروع القانون لمدة شهرين حيث ارتد ذهابا وإيابا بين مجلسي البرلمان ، حيث قدم اللوردات مرارا وتكرارا تعديلات رفضها مجلس العموم بعد ذلك. لا يملك اللوردات سلطة قتل التشريع ، لكن يجب عليهم إعطاء موافقتهم قبل أن يصبح قانونا.

يخطط حزب المحافظين الحاكم لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا كرادع لإقناع المهاجرين بأن الأمر لا يستحق المخاطرة بعبور القناة الإنجليزية على متن قوارب مطاطية متسربة.

والخطة التي اتبعها ثلاثة من رؤساء الوزراء على مدى العامين الماضيين أحبطت حتى الآن بسبب سلسلة من الأحكام القضائية والمعارضة الصريحة من المدافعين عن المهاجرين الذين يقولون إنها غير قانونية وغير إنسانية.

التشريع الحالي ، المعروف باسم مشروع قانون سلامة رواندا ، هو استجابة لقرار المحكمة العليا الذي منع رحلات الترحيل لأن الحكومة لم تستطع ضمان سلامة المهاجرين الذين يتم إرسالهم إلى رواندا.

بعد توقيع معاهدة جديدة مع رواندا لتعزيز حماية المهاجرين، اقترحت الحكومة التشريع الجديد الذي يعلن رواندا بلدا آمنا.

وقال أليكس كارليل، وهو عضو مستقل في مجلس اللوردات، إن التعديلات تهدف إلى تحسين التشريعات "سيئة التقدير، وسيئة الصياغة، وغير المناسبة" والتي "غير قانونية في المملكة المتحدة الحالية والقانون الدولي".

أضاف لبي بي سي: "هذا ، في رأيي ، أكثر الأيام التي لا يمكن تفسيرها وغير حساسة التي مررت بها منذ ما يقرب من 40 عاما في مجلس أو آخر من مجلسي البرلمان".

ما يطلب ريشي سوناك من البرلمان فعله هو القول إن الكذب حقيقة".