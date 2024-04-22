سكان شيكاغو السود يشعرون بأنهم مهملون بسبب أزمة المهاجرين

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح المهاجرون خارج الملاجئ، مثل هذا الملجأ في شيكاغو مشهدا شائعا في العديد من المدن الأمريكية الكبرى.

أزمة المهاجرين

سارعت المدن إلى توفير السكن والرعاية الصحية وغير ذلك، وقد انتشرت السرعة التي تم بها حشد هذه الأموال على نطاق واسع.

وندد قادة المجتمع المحلي بسياسة الهجرة، قائلين إن السكان المحليين يشعرون بأنهم مهملون.

القس تشونسي دي براون هو قس في الكنيسة المعمدانية الثانية في مايوود ، إلينوي ، إحدى ضواحي شيكاغو، إن آلاف المهاجرين الذين يتم شحنهم إلى المدن التي يقودها الديمقراطيون ، مع رهن رؤساء البلديات الأمريكيين من أصل أفريقي في المجتمعات المحرومة أمر غير عادل لكل من المجتمعات ، ولكنه أيضا غير عادل للإنسانية التي تجبر على دخول هذه الأحياء ، ويتم إنزالها في مراكز الشرطة ، وإنزالها في وسط الأحياء المحرومة ".

يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه شيكاغو أزمة المشردين وارتفاع معدل الجريمة من بين قضايا أخرى ماذا عن أولئك الذين كانوا يعيشون في الأحياء التي تم تجريدها من البنوك ، وتجريدها من محلات البقالة ، وتجريدها من التعليم الجيد ، وفجأة هناك مجموعة قادمة وتسبب العداء بين المواطنين والجيل الجديد من الناس الذين يدخلون."

ووصل أكثر من 38 ألف مهاجر معظمهم من أمريكا الجنوبية إلى شيكاغو مما دفع المدينة إلى إنفاق أكثر من 300 مليون دولار.

بعد ما يقرب من عامين من الحدة ، بدأت المدينة في الحد من بعض أماكن الإقامة للمهاجرين - مما تسبب في رد فعل عنيف خاص بها.

وفي مارس/آذار، بدأت المدينة في إجلاء المهاجرين الذين تجاوزوا مدة 60 يوما في الملاجئ، مما أثار إدانة من جماعات حقوق المهاجرين ومن السكان القلقين بشأن السلامة العامة.

يعتقد ريتشارد والاس ، زعيم المجتمع المحلي والمدير التنفيذي للإنصاف والتحول في شيكاغو ، أن المهاجرين الجدد يأتون إلى المدينة بحثا عن فرص أفضل. "والطريقة الوحيدة التي أشعر بها أنه يمكننا الحفاظ على هذا الحلم ، صحيح ، هي من خلال بناء التضامن العرقي حتى لا تكون هناك منافسة."

شاركت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المحام وخبير القانون الدولي ومدير المرصد الإفريقي للهجرة في المؤتمر الوزاري الإقليمي لشمال إفريقيا تحت عنوان "الوحدة الإفريقية والهجرة" التي عقد افتراضيا عبر الإنترنت.

ونظمتها المملكة المغربية وجمهورية توجو برئاسة مشتركة بين كل من الوزير المغربي للشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي لجمهورية توجو د.روبرت دوسي ، وترأس جمهورية توجو كذلك اللجنة العليا المكلفة بالإشراف على الأجندة العشرية للجذور الأفريقية والشتات وذلك في سياق التمهيد للمؤتمر الأفريقي التاسع الذي سوف يعنقد بدوره في جمهورية توغو في نهاية العام 2024م.



وقد أكدت مديرة المرصد الافريقي للهجرة في مداخلتها بالمؤتمر على أهمية فهم الجذور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وراء ظاهرة الهجرة في أفريقيا ،والتوصل إلى فهم أعمق لقضايا الهجرة في إفريقيا، وضمان سياسات ونهج أكثر شمولا في معالجتها ،وتدعيم الدور المتبادل بين الهجرة والتنمية، وتعزيز فرص التعاون الإيجابية في مجال الهجرة وضمان حماية المهاجرين غير النظاميين.

وأشارت السفيرة نجم الي ان اتجاهات الهجرة في شمال إفريقيا وتعقيداتها والحاجة إلى تغيير السرد لتسهيل الهجرة النظامية وضمان حماية المهاجرين غير النظاميين، وجددت التأكيد على أهمية وجود المرصد الأفريقي للهجرة من أجل دعم وتوجيه الدول الأفريقية في وضع سياسات هجرة فعالة من خلال لعب دور المصدر المركزي لبيانات الهجرة وتحليلها.



وقد ترأست السفيرة د. نميرة نجم الحلقة النقاشية عن المرصد الإفريقي للهجرة وتوجهات الهجرة في الشمال الأفريقي، كما قامت بعرض توافق الآراء الذي توصلت إليه الدول المشاركة في الجلسة الختامية والذي أسفر عن اعتماد إعلان الرباط، الذي سيتم تقديمه إلى المؤتمر الأفريقي التاسع، والذي يدعو إلى تعزيز إدارة الهجرة في إفريقيا ودعم دور الهجرة في الاستثمار والتنمية وتعزيز دور المغتربين الأفارقة وتعزيز العلاقات معهم.

