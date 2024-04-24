رياح وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس في الإمارات اليوم الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس اليوم الأربعاء غائما جزئيا بوجه عام، مع ظهور السحب على أقصى المناطق الشمالية نهاراً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطب ليلاً حتى صباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

رياح جنوبية غربية

وقال المركز، إن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:45 والمد الثاني عند الساعة 1:29

الموج في بحر عمان

وتابع ، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:33 والمد الثاني عند الساعة 21:38 والجزر الأول عند الساعة 16:06 والجزر الثاني عند الساعة 04:13.

وجاءت درجات الحرارة في العظمى والصغرى ونسب الرطوبة في المدن كالاتي:

أبو ظبي 36 21 95 40

دبي 36 26 95 40

الشارقة 38 23 95 40

عجمان 32 22 95 40

أم القيوين 31 23 85 40

رأس الخيمة 34 20 95 40

الفجيرة 34 24 90 40

العـين 34 23 90 30

ليوا 37 24 85 30

الرويس 31 23 95 30

السلع 34 24 95 30

دلـمـا 30 25 90 40

طنب الكبرى/الصغرى 31 24 90 50

أبو موسى 30 24 90 50