وزير الخارجية اللبناني في كلمة من مجلس الامن: سكان شمال إسرائيل لن يعودوا إلى منازلهم بقوة السلاح

اشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب في كلمة له أمام مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة حول الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان بدعوة من الجزائر، الى ان المنظومة الطبية في لبنان في حالة استنفار غير مسبوقة بكل المناطق.

واكد بو حبيب بان سكان شمال إسرائيل لن يعودوا إلى منازلهم بقوة السلاح، وإذا وسعت اسرائيل اعتداءاتها ستهجر من لم يتهجر بعد. لافتا الى ان إسرائيل توعدت عبر مسؤوليها بإعادة لبنان إلى العصر الحجري.

وشدد على انه بعد الهجمات الإسرائيلية تجاه الأبرياء المدنيين في لبنان فإنه لم يعد أحد في العالم بأمان، وما جرى من تفجير أجهزة اتصال الأسبوع الماضي هو الإرهاب بعينه ويصنف بلا أدنى شك جريمة حرب، مشددا على ان إسرائيل خرقت بهجماتها المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني واستهدفت المدنيين بشكل عشوائي.

واعتبر بو حبيب بانه إذا مر هذا العمل الإرهابي مرور الكرام في مجلس الامن الدولي وتم تجهيل الفاعل، فإن مصداقية المجلس في خطر محدق.