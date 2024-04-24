"الغزواني" و"فقي" في نواكشوط لمناقشة ملفات الوضع بإفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - لمناقشة الملفات الأساسية للقارة السمراء، التقى الرئيس الموريتاني الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني، مع رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، موسى فقي بالقصر الرئاسي في نواكشوط، واستعرضا الملفات الأساسية المتعلقة بالوضع في القارة، وذلك بحضور وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، ومدير ديوان رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات.

وخلال اجتماعهم مساء أمس الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، نقلت الرئاسة الموريتانية عن رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي قوله:"إن اللقاء مع الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، كان فرصة لاستعراض الملفات الأساسية المتعلقة بالوضع في القارة، مثل تنفيذ أجندة 2063، والشراكة الإفريقية مع باقي التكتلات العالمية".

وتابع:" هناك العديد من اللقاءات والمؤتمرات ستنعقد داخل القارة وخارجها، من ضمنها قمة حول الزراعة ستنعقد قريبا نظرا لكون الأمن الغذائي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه القارة، والقمة التنسيقية السنوية التي ستنعقد في 21 يوليو من السنة الجارية في أكرا، إضافة إلى الاتصالات والمشاورات المستمرة للدفاع عن مصالح القارة".

ولفت فقي إلى أن هناك تحديات تواجه القارة الإفريقية على المستوى السياسي والأمني والمؤسسي، حيث توجد ست دول تم تعليقها في الاتحاد لأسباب دستورية، ويجري العمل على تسوية وضعيتها.

ومن جانبه قال رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي إن هناك تطابقا كاملا في وجهات النظر مع الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، حول مجمل هذه المواضيع.