وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: احتمال توسع دائرة العنف كبير ويشكل تهديدا لاستقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة

أشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، الى أن "التفجيرات التي استهدفت أجهزة اتصالات في لبنان وقعت في منازل ومتاجر، والتفجيرات أحدثت صدمة وذعرا شديدين في المجتمع اللبناني".

ورأت ديكارلو أن "احتمال توسع دائرة العنف كبير ويشكل تهديدا لاستقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة"، لافتةً الى أننا "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن فورا"، معتبرةً أنه " إذا استمرت الأمور هكذا فقد نشهد انفجارا بالمنطقة أكثر تدميرا مما شهدناه".

وبدأت جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة لمناقشة سلسلة الانفجارات الدامية التي طالت أجهزة اتصال لعناصر في حزب الله بلبنان.

وأعلنت الرئاسة السلوفينية للمجلس، إن الاجتماع يأتي بناء على طلب الجزائر.

وطالب لبنان بواسطة الجزائر، العضو غير الدائم في مجلس الأمن؛ وممثل المجموعة العربية بعقد جلسة طارئة لبحث الوضع في لبنان، إثر الغارات الإسرائيلية والاعتداءات السيبرانية التي طالت مناطق لبنانية عدة، راح ضحيتها عشرات الشهداء، وآلاف الجرحى من بينهم نساء وأطفال ومدنيون.

وتوجه وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، أمس الخميس، إلى نيويورك للمشاركة في الجلسة التي تبحث الوضع في لبنان.