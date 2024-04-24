عاجل.. حزب الله اللبناني يطلق صواريخ كاتيوشا على مستوطنة مرجليوت الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن حزب الله اللبناني، إنه أطلق عشرات من صواريخ كاتيوشا، على مستوطنة مرجليوت الإسرائيلية ردًا على هجوم حانين، بحسب القاهرة الإخبارية.

وفي سياقٍ متصلٍ، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن سيدة لبنانية وابنة شقيقها لقيتا حتفهما وأصيب ستة آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة سكنية في بلدة حانين بجنوب لبنان.

وأضافت الوكالة: "المقاتلات الحربية المعادية نفذت غارة على منزل، في بلدة حانين، وهو مؤلف من طابقين وأطلقت باتجاهه صاروخين من نوع جو أرض، ودمرته بالكامل، وتقطنه عائلة لم تغادر البلدة منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية".