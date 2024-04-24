رويترز عن مكتب شؤون تايوان التابع للصين: نعارض بشدة إدراج تايوان في التشريع الذي أقره الكونغرس

نقلت وكالة "رويترز" عن مكتب شؤون تايوان التابع للصين تأكيده بأن "الصين تعارض بشدة إدراج تايوان في التشريع الذي أقره الكونغرس الأميركي".

وفي وقت سابق، أقرّ الكونغرس الأميركي في ختام أشهر طويلة من المفاوضات الشاقة حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 61 مليار دولار.

وبعيد أيام من إقرار مجلس النواب الأميركي هذه الحزمة من المساعدات، وهي جزء من حزمة أكبر تبلغ قيمتها 95 مليار دولار وتتضمنّ دعماً لكلّ من إسرائيل وتايوان، حذا مجلس الشيوخ حذوه وأقرّ النصّ بدعم واسع من الحزبين.

كذلك، فإنّ التشريع الذي أقرّ يتضمّن أيضاً إجراء يتيح للحكومة حظر تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم يقطع التطبيق بسرعة صلاته بشركته الأم الصينية بايت دانس.