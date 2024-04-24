شكر وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس مجلس الشيوخ الأميركي، على إقراره مساعدات عسكرية بقيمة 13 مليار دولار، معتبرا أن ذلك يوجه "رسالة قوية" إلى "أعداء" اسرائيل.
واضاف :"أشكر مجلس الشيوخ الأميركي على تبنيه بأغلبية كبيرة من الحزبين هذه المساعدة لإسرائيل التي تعتبر ضمانة واضحة لقوة تحالفنا وتوجه رسالة قوية إلى جميع أعدائنا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية إسرائيل: المساعدات الأميركية ضمانة واضحة لقوة تحالفنا ورسالة قوية الى جميع أعدائنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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