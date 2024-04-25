بلينكن يدعو إلى إدارة العلاقة بين بلاده والصين بشكل "مسؤول"

ياسر رشاد - القاهرة - دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إلى إدارة العلاقة بين أمريكا والصين بشكل "مسؤول"، مؤكدًا أن ذلك يعتبر التزامًا من البلدين تجاه شعبيهما والعالم بأسره.

وأدلى بلينكن بهذه التصريحات خلال اجتماعه اليوم بأمين الحزب الشيوعي الصيني تشن جينينج، في مدينة شنغهاي الصينية، لمناقشة عدد من القضايا المحلية والإقليمية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن بلينكن قوله "لا بد من إدارة العلاقة بين بلدينا بشكل مسؤول... هذا هو واجبنا، وهو التزام نأخذه على محمل الجد".

وكان من المقرر أن يلتقي بلينكن اليوم مع عدد من الطلاب وقادة الأعمال قبل أن يتوجه إلى بكين لعقد محادثات مع كبار المسؤولين الصينيين لمناقشة عدة قضايا ثنائية وإقليمية ودولية، بما في ذلك الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، والصراع في أوكرانيا، ومسألة بحر الصين الجنوبي، ومضيق تايوان.

وقد وصل بلينكن إلى مدينة شنغهاي الصينية أمس الأربعاء، في زيارة رسمية تعد الثانية في أقل من عام، تلبيةً لدعوة من نظيره الصيني وانج يي، حيث تسعى بكين وواشنطن إلى تحقيق استقرار في العلاقات رغم الخلافات الكبيرة التي تعانيها في العديد من القضايا.

منظمة دولية: غزة أصبحت مقبرة للنساء والفتيات بعد 200 يوم من العدوان الإسرائيلي

حذرت منظمة "آكشن إيد الدولية" اليوم الخميس، من أن تصبح غزة مقبرة للنساء والفتيات بعد 200 يوم من الأزمة الإنسانية.

وأوضحت المُنظمة، في بيان صحفي، أن 70% من الشهداء هم من النساء والأطفال، إذ تم قتل 10 آلاف امرأة في غزة، من بينهن نحو ستة آلاف من الأمهات، حسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقالت: "لا يوجد مكان آمن في غزة من الموت والدمار، حيث تم قتل ما لا يقل عن 18 طفلاً خلال الغارات الجوية على رفح في نهاية الأسبوع، حسب التقارير الصادرة، بالإضافة إلى امرأة حامل تمكن الأطباء من إنقاذ طفلتها عبر عملية قيصرية طارئة".

وأشارت إلى أنه تم شن الغارات الجوية المكثفة بشكل خاص في رفح ودير البلح ومدينة غزة، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ما أدى إلى لجوء مئات الآلاف من الأشخاص إلى هناك خوفًا على حياتهم.