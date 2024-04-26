وديع الخازن يبحث التطورات والمستجدات مع البطريرك الراعي عند الخامسة

يبحث عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، خلال زيارة له إلى بكركي عند الساعة الخامسة مساء، مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية، لا سيما الإستحقاق الرئاسي وملف النازحين السوريين.

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