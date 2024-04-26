"القاهرة" الإخبارية: الاتصالات بين مصر وإسرائيل حول الهدنة تقتصر على الوفود الأمنية فقط

أوضح مصدر مصري رفيع المستوى أن الاتصالات بين مصر وإسرائيل حول الهدنة تقتصر على الوفود الأمنية فقط، مؤكداً أن لا صحة لما تداولته وسائل إعلامية حول لقاءات مخططة لمسؤولين مصريين مع إسرائيليين.
ولفت المصدر، حسب ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن "الاتصالات المصرية تتم مع كافة الأطراف وهدفها الوصول لهدنة ووقف الحرب وإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني".
وأشار المصدر إلى أن "مصر حذرت مرارا من التداعيات الخطيرة حال عزم إسرائيل اقتحام رفح الفلسطينية".
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