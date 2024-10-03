مجلس التعاون الخليجي: يجب وقف إطلاق النار في غزة وتطبيق القرار 1701 ومخرجات اتفاق الطائف بشأن ⁧‫لبنان

اشار مجلس التعاون الخليجي في اجتماع وزاري استثنائي للمجلس في الدوحة لمناقشة آخر التطورات في المنطقة بمشاركة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الى انه "يجب وقف إطلاق النار في غزة وتطبيق القرار 1701 ومخرجات اتفاق الطائف بشأن ⁧‫لبنان".

واكد المجلس دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، كما اكد مركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.