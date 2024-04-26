وزير الدفاع الإيراني: العلاقات بين موسكو وطهران تصل إلى مستوى جديد

كشف وزير الدفاع الإيراني محمد أشتياني، بعد مفاوضات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في أستانا، أن "العلاقات بين موسكو وطهران انتقلت إلى مستوى جديد.

ولفت أشتياني، الى أن "علاقاتنا مع روسيا تتعمق"، معربًا عن امتنانه لوزير الدفاع الروسي لدعم إيران خلال الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأضاف "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكركم على موقفكم العادل والصادق تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمكم خلال الهجوم على قنصليتنا في دمشق، وكذلك على رد فعلكم المتوازن على ردنا المتناسب".

كذلك شكر أشتياني شويغو على الموقف الذي أعرب عنه في الاجتماع العام لوزراء دفاع الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون، الذي عقد في وقت سابق من يوم الجمعة في أستانا.