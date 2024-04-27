ذكر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، في تصريح، أنّ "العدو يكرر اعتداءاته على المزارعين اللبنانيين الآمنين الثابتين في قراهم الصامدة في وجه آلة الدمار والقتل التي لا تحترم قوانين ومواثيق دولية غير آبهة بإنسان او حيوان او نبات".
ولفت إلى أنّ "كل التضامن والمحبة مع أهلنا المزارعين في سهل بلدة الماري. حتمًا سننتصر".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: العدو يكرر اعتداءاته على المزارعين اللبنانيين الثابتين في قراهم الصامدة وحتمًا سننتصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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