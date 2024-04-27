الحاج حسن: العدو يكرر اعتداءاته على المزارعين اللبنانيين الثابتين في قراهم الصامدة وحتمًا سننتصر

ذكر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، في تصريح، أنّ "العدو يكرر اعتداءاته على المزارعين اللبنانيين الآمنين الثابتين في قراهم الصامدة في وجه آلة الدمار والقتل التي لا تحترم قوانين ومواثيق دولية غير آبهة بإنسان او حيوان او نبات".

ولفت إلى أنّ "كل التضامن والمحبة مع أهلنا المزارعين في سهل بلدة الماري. حتمًا سننتصر".