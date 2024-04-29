اختفاء مظاهر الفرح في احتفالات بيت لحم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفلت الكنائس المسيحية الفلسطينية التي تسير حسب التقويم الشرقي في بيت لحم، أمس، بأحد الشعانين، في ذكرى دخول المسيح إلى القدس والبدء بأسبوع الآلام، وهي الروم الأرثوذكس، والسريان، والأرمن، والأحباش.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أمس، اختفت كل مظاهر البهجة والفرح في مدن بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، واقتصرت الاحتفالات على الشعائر الدينية.

وتحتفل الطوائف المسيحية الشرقية السبت المقبل بـ»سبت النور»، على أن يكون الأحد الذي يليه عيد الفصح المجيد.

وقال راعي طائفة الروم الأرثوذكس في بيت لحم، الأب عيسى ثلجية، «اقتصرت هذه المناسبة الدينية الوطنية على الصلوات، وفيها سنصلي من أجل أن يحل السلام العادل، وأن تتوقف جرائم الإبادة بحق شعبنا في قطاع غزة».