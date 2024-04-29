شكرا لقرائتكم خبر أمريكا تكافح لمنع اعتقال نتنياهو الدموي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير في العديد من وسائل الإعلام أن «الولايات المتحدة هي طرف من جهد دبلوماسي أخير لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الدموي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين».

وفي موقع «والا» الإخباري، كتب المحلل، بن كاسبيت أن نتنياهو «تحت ضغط غير عادي» بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال ضده وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين، من قبل محكمة الأمم المتحدة في لاهاي، وهو ما سيكون بمثابة تدهور واسع في مكانة إسرائيل الدولية»، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أمس.

وأضاف كاسبيت أن نتنياهو يقود «حملة متواصلة عبر الهاتف» لمنع صدور مذكرة الاعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن».

وكتب المحلل في صحيفة «هاأرتس»، عاموس هاريل أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على افتراض أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ربما يصدر هذا الأسبوع أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع، يوآف جالانت، ورئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي.

وأضاف هاريل أن أمريكا، مثل إسرائيل، ليست من بين الـ 124 دولة التي وقعت على نظام روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية، وتشارك بالفعل في الجهود التي تهدف إلى عرقلة إصدار مذكرات الاعتقال.

وتابع هاريل أن أحدث تصريحات علنية لنتنياهو حول الحرب أشارت إلى أن القرارات المقبلة للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن أن ترسي «سابقة خطيرة».