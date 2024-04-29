وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون

حضر اللقاء، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، والمستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان، ومستشار وزير الخارجية الأستاذ محمد اليحيى.
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