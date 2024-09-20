"جيروزاليم بوست": الخطوط الأميركية "دلتا" ستعلق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب إلى نهاية العام بسبب التصعيد الحالي

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأن "الخطوط الأميركية دلتا ستعلق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب إلى نهاية العام بسبب التصعيد الحالي". واليوم، أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، عن "تمديد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط". وأوضحت لوفتهانزا "سيتم إلغاء الرحلات الجوية إلى تل أبيب وطهران حتى 24 ايلول". وأضافت "سيتم تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى 26 تشرين الأول". وأكدت الشركة "سلامة ركابنا وطواقمنا هي دائما أولويتنا القصوى"، مضيفة أنها ستعيد تقييم الوضع "في الأيام المقبلة". وانفجرت مئات من أجهزة "بايجر" والاتصال اللاسلكي التي يستخدمها عناصر حزب الله في كل أنحاء لبنان، في هجومَين الثلاثاء والأربعاء أسفرا عن سقوط 37 شخصا وإصابة حوالى ثلاثة آلاف آخرين.

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