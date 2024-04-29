ناشد اصحاب المنشآت السياحية واصحاب مزارع الاسماك المنتشرة على حوض نهر العاصي الحكومة والهيئة العليا للاغاثة، المساعدة واجراء الكشف عن الاضرار التي لحقت بهم جراء السيول والمياه الموحلة التي غمرت مؤسساتم والحقت بها اضرارا كبيرة، وخاصة على صعيد الثروة السمكية، بعد الكارثة التي حلت بهم اليوم بسبب السيول المفاجئة.

كانت هذه تفاصيل خبر اصحاب المنشآت السياحية ومزارع الاسماك على حوض العاصي ناشدوا الحكومة تعويضهم اضرار السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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