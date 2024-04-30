لجنة الإدارة والعدل تابعت درس اقتراح قانون مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي

بدأت لجنة الإدارة والعدل، جلستها اليوم، بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي.

وكان سبق للجنة ان بدأت بدرس الاقتراح المذكور وقد سبق أن استقر النقاش على راين، الاول ذهب الى اعتبار انه من الضروري التعامل مع موضوع مكافحة الفساد في القطاع الطبي نظراً الى دقة وضع المريض، بينما ذهب راي آخر الى اعتبار انه رغم ضرورة هذا الامر انما من الافضل درس الاقتراح هذا مع اقتراح آخر وهو اقتراح محاربة الفساد في القطاع الخاص.

وكانت اللجنة قد انتهت الى تكليف لجنة من بين أعضائها لدرس هذا الأمر على أن ترفع تقريرها بهذا الشان قبل هذه الجلسة، وعليه فقد رات اللجنة المذكورة انه من الافضل دمج الاقتراحين ومناقشتهما معاً نظراً الى ارتباط الموضوعان، وبناءً على ذلك اقرت اللجنة هذا الراي وبدات بدرسهما معاً.

وبنتيجة المناقشة والتداول وبعد الاطلاع على الاسباب الموجبة للاقتراحين اقرت اللجنة عدد من المواد معدلةً، ونظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس باقي بنود جدول أعمالها المتعلق بالقضاء العسكري، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.