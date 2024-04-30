مدير عام اكساد التقى الحاج حسن بالاردن: وفد تقني سيزور لبنان في الأيام المقبلة للتعاون في مجال القمح

بحث وزير الزراعة عباس الحاج حسن على هامش المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادىء المنعقد في البحر الميت في الاردن، مع مدير عام منظمة أكساد نصر الدين عبيد، في أوجه التعاون بين الفريقين وخاصة في مجال القمح للموسم الحالي.

واكد عبيد "أن وفداً تقنياً سيزور لبنان في الأيام القادمة للقيام بجولة على مزارعي القمح ورفع تقرير إلى الجانب اللبناني".

بدوره، أثنى وزير الزراعة على "الدعم الذي تقدمه أكساد إلى لبنان، وبخاصة في موضوع شتول الزيتون التي سيخصص جزءا كبيرا منها لدعم مزارعي الجنوب الذين تضررت حقولهم نتيجة العدوان الاسرائيلي".

وبحث المجتمعون أيضا، في القيام بإدخال أصناف جديدة من الصبار إلى المناطق المعرضة للجفاف واهميتها في تعزيز المدخول واستعمالها كعلف الحيوانات.