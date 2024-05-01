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التطبيق بدأ.. زيادة أسعار تذاكر قطارات النوم للمصريين والعرب - مقارنة بالصور قبل وبعد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تبدأ الشركة المسؤولة عن تشغيل قطارات النوم، اعتبارا من اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 تطبيق زيادة أسعار تذاكر قطارات النوم على خط القاهرة أسوان بالنسبة للمصريين والعرب.

وفيما يلي جدول يوضح الأسعار الجديدة لتذاكر قطارات النوم على جميع الرحلات بين القاهرة وأسوان بعد الزيادة:

أسعار تذاكر قطارات النوم للمصريين

- السعر للكابينة المفردة: 1250 جنيهًا.
- السعر للكابينة المشتركة: 850 جنيهًا.

أسعار تذاكر قطارات النوم للعرب

- السعر للكابينة المفردة: 1500 جنيه.
- السعر للكابينة المشتركة: 1100 جنيه.

أسعار تذاكر قطارات النوم للأجانب

ظلت أسعار تذاكر قطارات النوم للأجانب كما هي دون زيادة، على النحو التالي:

السعر للكابينة المفردة: 130 دولارً أمريكىًا.

السعر للكابينة المزدوجة: 90 دولارًا أمريكيًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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