"تنظيم الاتصالات": تغريم شركات المحمول ٣٣ مليون جنيه لمخالفتها معايير الجودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات، أن الجهاز القومي للاتصالات اعتمد ٧٤٣ محطة محمول جديدة في الربع الأول لعام 2024.

وأضاف محمد إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، مساء الأربعاء، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض عقوبات على شركات المحمول قيمتها ٣٣ مليون جنيه لمخالفتها لمعايير الجودة، مؤكدا أنه يتم التخطيط لإنفاق ٨ مليارات جنيه لتحسين الخدمة فى المناطق النائية والمناطق الجديدة.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات، أن استهلاك الإنترنت يزيد ٧٤% سنويا، مبينا أن هناك ٩ ملايين استخدموا الإنترنت لأول مرة، واستهلاك الإنترنت زاد ١٠٠% فجأة بعد أزمة كورونا.

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