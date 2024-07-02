التيار الوطني - عكار: باسيل طالب بالاسراع في المحاكمات التي تخص الموقوفين فقط لاغير من باب إحقاق الحق ورفع الظلم

أشارت هيئة قضاء عكار في التيار الوطني الحر، تعليقا على ما تم تداوله حول كلام رئيس التيار النائب جبران باسيل في عكار العتيقة والمتعلق بقضية الموقوفين، الى أن باسيل طالب بالاسراع في المحاكمات التي تخص الموقوفين فقط لاغير من باب إحقاق الحق ورفع الظلم عن الأشخاص وحتى لا تأتي العدالة متأخرة فتتم تبرئة المظلوم ومحاسبة المرتكب. كذلك يهم هيئة القضاء التوضيح أن باسيل شدد في كلامه على أهمية حل الخلافات بالطرق السلمية وأن يقوم القضاء بواجبه لإصدار الأحكام ضمن الاطر القانونية والدستورية ودون أي تدخل في عمله.

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